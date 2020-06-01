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Более 4,8 тысячи россиян стали жертвами коронавируса 

Мария Иванова и ещё 102 1 июня 2020
Более 4,8 тысячи россиян стали жертвами коронавируса
Фото: РИА Новости
За последние сутки в России умерли 162 пациента с подтвержденным новым коронавирусом, общее количество умерших достигло 4 855. Об этом сообщает Telegram-канал оперативного штаба Москвы.
За прошлые сутки в стране скончались 138 пациентов, днем ранее — 181 человек.
Вице-премьер Татьяна Голикова ранее рассказала, что всех умерших с коронавирусом в стране разделили на несколько групп для учета в статистике. Первая группа — это четко связанные с COVID-19 смерти, где у скончавшихся вирус идентифицирован. Вторая группа — случаи, где вирус не идентифицирован, но течение болезни говорит о COVID-19. Эти группы объединили в одну, к ним отнесли 1675 смертей за апрель.
В третью группу включили смерти людей с коронавирусом, страдавших от других болезней. К этой группе отнесли 1038 произошедших в апреле смертей.
Как сообщал «Рамблер», за последние сутки число пациентов с коронавирусом в России выросло на 9 035, до 414 878 человек в 85 регионах, 175 877 из них уже выздоровели.
Накануне был зафиксирован прирост в 9 268 новых случаев коронавируса, за день до этого — 8 952, еще днем ранее — 8 572.
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Происшествия , Татьяна Голикова
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