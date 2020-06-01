Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В ЯНАО унесло течением плот с детьми 

News.ru и ещё 3 3 часа назад
В ЯНАО унесло течением плот с детьми
Фото: поисково-спасательная группа Ямальского района ГКУ «Ямалспас»
В ЯНАО спасли троих детей, которых унесло течением на самодельном плоту из пенопласта. Два мальчика и девочка были доставлены в больницу для осмотра, на данный момент их жизни и здоровью ничего не угрожает. Самому старшему из детей — 12 лет.
Как пишет РИА Новости со ссылкой на региональный департамент гражданской защиты и пожарной безопасности, инцидент произошёл поздно вечером в воскресенье в селе Яр-Сале.
Местным спасателям поступило сообщение, что на озере Сор дети катаются на плотах. Первым к месту вызова прибыл начальник поисково-спасательной группы Денис Разборский, к этому времени плот уже был в 150 метрах от берега и вскоре дети очутились в воде.
Денис Разборский немедленно бросился в воду, в это время второй спасатель Антон Пуйко начал заводить лодку. Благодаря грамотным действиям… детей удалось достать из воды и доставить на берег, — сообщили в ведомстве.
Ранее NEWS.ru сообщал, что у побережья тайского острова Пхукет спасли двух девушек из России. 25-летнюю Марию и 27-летнюю Ксению унесло в море на надувных кругах в виде пончиков. Пропажу туристок заметил гид. Спасатели обнаружили россиянок спустя час поисков в трёх километрах от берега.
Видео дня. На Украине создали игру с победившим в войне Гитлером
News.ru: последние новости
В московском СИЗО арестованных пытали ватными палочками В московском СИЗО арестованных пытали ватными палочками В Санкт-Петербурге задержали подозреваемых в растлении несовершеннолетних В Санкт-Петербурге задержали подозреваемых в растлении несовершеннолетних В Молдавии сотрудников посольства РФ эвакуировали после сообщения о бомбе В Молдавии сотрудников посольства РФ эвакуировали после сообщения о бомбе
Комментарии
Происшествия , РИА Новости , Ямало-Ненецкий Автономный Округ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянин рассказал о жестоких пытках ватными палочками
Россиянин рассказал о жестоких пытках ватными палочками
ТЦ в Москве открылись
ТЦ в Москве открылись
В Москве 101-летняя женщина вылечилась от коронавируса
В Москве 101-летняя женщина вылечилась от коронавируса
В России проведено 11 миллионов тестов на коронавирус
В России проведено 11 миллионов тестов на коронавирус
Бывший боец Айдара рассказал о пытках ополченцев
Бывший боец Айдара рассказал о пытках ополченцев
Видео
Опубликовано видео прорыва ПВО «противника» Ту-95МС
00:50
Опубликовано видео прорыва ПВО «противника» Ту-95МС
Армия Войска
Электрические разряды на лобовом стекле Boeing попали на видео
00:26
Электрические разряды на лобовом стекле Boeing попали на видео
Наука и техника В мире
Плывущие на надувном матрасе москвичи попали на видео
00:30
Плывущие на надувном матрасе москвичи попали на видео
Новости Москвы Общество
Опубликовано видео пожаров в столице США
00:24
Опубликовано видео пожаров в столице США
Происшествия В мире
Опубликовано видео перехода экипажа Crew Dragon на МКС
00:22
Опубликовано видео перехода экипажа Crew Dragon на МКС
Наука и техника
Появилось видео с дня рождения DJ Smash
01:04
Появилось видео с дня рождения DJ Smash
Шоу-бизнес
Опубликовано видео наводнения в Подмосковье
01:12
Опубликовано видео наводнения в Подмосковье
Происшествия
Перехват бомбардировщиков США попал на видео
00:59
Перехват бомбардировщиков США попал на видео
Армия
Появилось видео шутки Илона Маска про батут
00:12
Появилось видео шутки Илона Маска про батут
В мире
Опубликовано видео зачистки Миннеаполиса
02:15
Опубликовано видео зачистки Миннеаполиса
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение