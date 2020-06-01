Арестованы участники перестрелки в Киевской области

Украинский суд арестовал уже 20 участников перестрелки в Броварах Киевской области, сообщил в понедельник министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.
Ранее МВД Украины сообщало об 11 арестованных участниках перестрелки.
"Итак, 20 фигурантам дела о стрельбе в Броварах избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без залога. Еще одно дело суд будет рассматривать в 10.00. Двум лицам объявлено подозрение заочно — до задержания. На очереди — организаторы преступления. Следствие продолжается!" — написал Аваков в Twitter в понедельник утром.
В пятницу пресс-служба полиции Украины сообщила, что конфликт со стрельбой произошел между легальными и нелегальными перевозчиками в Броварах Киевской области. В результате стрельбы три человека получили ранения. У задержанных изъяли значительное количество охотничьего и травматического огнестрельного оружия. По данному факту возбуждено четыре уголовных дела. В субботу замминистра МВД Антон Геращенко сообщил, что полиция установила более 60 участников перестрелки.