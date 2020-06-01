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Взрыв прогремел в штаб-квартире телеканала в Эквадоре 

News.ru и ещё 3 2 часа назад
Взрыв прогремел в штаб-квартире телеканала в Эквадоре
Фото: armando_bs1/Twitter
В Эквадоре произошёл взрыв в помещении штаб-квартиры частного телеканала Teleamazonas. В результате инцидента никто не пострадал.
Руководство телеканала выступило с заявлением, в котором отвергло любые виды запугивания и объявило о намерении продолжать расследование актов коррупции.
Это средство массовой информации сохраняет свою приверженность эквадорскому обществу и будет продолжать пользоваться свободой выражения мнений, которая должна господствовать в правовом государстве, — подчеркивается в документе.
Инцидент расследует полиция. На случившееся отреагировал губернатор провинции Гуаяс Педро Пабло Дуарт. Он назвал нападение «актом насилия, который возникает из-за страха коррупционеров, попадающих в руки правосудия», передаёт РИА Новости.
Ранее NEWS.ru писал, что неизвестные заложили взрывное устройство перед зданием фабрики в Боготе, которая производит медицинские маски. В результате взрыва пострадали два человека. Они доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести. По предварительной версии следствия, бомбу могли заложить члены одной из преступных группировок.
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Комментарии
Происшествия , В мире , Другое , РИА Новости , Эквадор
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