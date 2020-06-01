Экс-полицейских по делу Голунова оставили в СИЗО

Мосгорсуд отклонил жалобу на продление срока ареста четырем бывшим столичным полицейским по делу о превышении полномочий и фальсификации доказательств в отношении журналиста интернет-издания Meduza Ивана Голунова . Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Жалоба оставлена без удовлетворения, постановление районного суда — без изменения", — сказал собеседник агентства.

Как ожидается, 2 июня Басманный суд рассмотрит ходатайство СК о продлении срока ареста экс-полицейских до 7 сентября.

В конце января суд арестовал бывшего начальника отделения по борьбе с незаконным оборотом героина, синтетических наркотиков и сильнодействующих веществ отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы Игоря Ляховца, бывших сотрудников отделения Дениса Коновалова , Романа Феофанова, Акбара Сергалиева и Максима Уметбаева, принимавших участие в задержании Голунова. Они обвиняются в превышении должностных полномочий, фальсификации доказательств и незаконном обороте наркотиков. Позднее Коновалов дал признательные показания и по ходатайству следствия был переведен под домашний арест.

Голунов был задержан в Москве по подозрению в сбыте наркотиков 6 июня 2019 года, 8 июня суд поместил его под домашний арест. После начавшейся общественной кампании в поддержку журналиста он был освобожден 11 июня, все обвинения с него были сняты. В то же время из МВД были уволены пятеро полицейских, принимавших участие в задержании Голунова, а также начальник УВД по ЗАО Москвы Андрей Пучков

19 декабря 2019 года стало известно, что по факту задержания журналиста возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции. Голунов был признан потерпевшим по этому делу. В феврале он сообщил, что получил извинения от прокуратуры Западного округа Москвы за необоснованное уголовное преследование.