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Мосгорсуд оставил в СИЗО экс-полицейских по делу Голунова 

ТАСС и ещё 8 1 час назад
Экс-полицейских по делу Голунова оставили в СИЗО
Фото: Москва24
Мосгорсуд отклонил жалобу на продление срока ареста четырем бывшим столичным полицейским по делу о превышении полномочий и фальсификации доказательств в отношении журналиста интернет-издания Meduza Ивана Голунова. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.
"Жалоба оставлена без удовлетворения, постановление районного суда — без изменения", — сказал собеседник агентства.
Как ожидается, 2 июня Басманный суд рассмотрит ходатайство СК о продлении срока ареста экс-полицейских до 7 сентября.
В конце января суд арестовал бывшего начальника отделения по борьбе с незаконным оборотом героина, синтетических наркотиков и сильнодействующих веществ отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы Игоря Ляховца, бывших сотрудников отделения Дениса Коновалова, Романа Феофанова, Акбара Сергалиева и Максима Уметбаева, принимавших участие в задержании Голунова. Они обвиняются в превышении должностных полномочий, фальсификации доказательств и незаконном обороте наркотиков. Позднее Коновалов дал признательные показания и по ходатайству следствия был переведен под домашний арест.
Голунов был задержан в Москве по подозрению в сбыте наркотиков 6 июня 2019 года, 8 июня суд поместил его под домашний арест. После начавшейся общественной кампании в поддержку журналиста он был освобожден 11 июня, все обвинения с него были сняты. В то же время из МВД были уволены пятеро полицейских, принимавших участие в задержании Голунова, а также начальник УВД по ЗАО Москвы Андрей Пучков.
19 декабря 2019 года стало известно, что по факту задержания журналиста возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции. Голунов был признан потерпевшим по этому делу. В феврале он сообщил, что получил извинения от прокуратуры Западного округа Москвы за необоснованное уголовное преследование.
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Комментарии
Происшествия , Иван Голунов , Денис Коновалов , Андрей Пучков , Мосгорсуд , МВД , ФСИН
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