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Опубликовано видео наводнения в Подмосковье 

Вадим Дроздов 1 час назад
29 мая на Москву и Подмосковье обрушился сильный ливень. В поселке Нахабино этот природный катаклизм привел к наводнению. В результате были затоплены десятки домов. Власти региона пообещали разместить всех пострадавших в гостинице. Одна из жительниц затопленных домов рассказала о произошедшем. По словам женщины, ей и ее семье при эвакуации удалось забрать из дома только документы. Все остальное имущество было затоплено. Погибли некоторые животные, живущие в семье. Сейчас семья раздает выживших животных своим знакомым на передержку и ищет новое жилье, где можно остановиться. Женщина в подавленном состоянии.
Происшествия , Видео , Москва , Московская область , Нахабино
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