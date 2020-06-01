29 мая на Москву и Подмосковье обрушился сильный ливень. В поселке Нахабино этот природный катаклизм привел к наводнению. В результате были затоплены десятки домов. Власти региона пообещали разместить всех пострадавших в гостинице. Одна из жительниц затопленных домов рассказала о произошедшем. По словам женщины, ей и ее семье при эвакуации удалось забрать из дома только документы. Все остальное имущество было затоплено. Погибли некоторые животные, живущие в семье. Сейчас семья раздает выживших животных своим знакомым на передержку и ищет новое жилье, где можно остановиться. Женщина в подавленном состоянии.
Опубликовано видео наводнения в Подмосковье
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