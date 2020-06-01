Опубликовано видео зачистки Миннеаполиса 

Подразделения нацгвардии США наачали операцию по зачистке Миннеаполиса от протестующих в связи с убийством Джорджа Флойда сотрудником полиции. В Твиттере опубликовано видео, на котором запечатлена группа силовиков, идущая по одной из улиц. По снимавшим их жителям одного из домов был открыт огонь шариками с краской.
Президент США Дональд Трамп выступил с речью на тему сложившейся ситуации. Он заявил, что насильственная смерть Джорджа Флойда является огромной трагедией. Но насилие и беспорядки будут остановлены, так как не имеют ничего общего со справедливостью. Некоторые действия протестующих уже названы внутренним терроризмом.