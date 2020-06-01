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СМИ: Подполковник МВД с COVID-19 выпала из окна больницы в Москве 

Национальная Служба Новостей и ещё 2 1 час назад
Подполковник МВД с COVID-19 выпала из окна больницы
Фото: РИА Новости
В Москве из окна пятого этажа больницы выпала женщина, болеющая коронавирусом. Об этом РБК сообщил источник в столичной полиции.
Издание сообщает, что пациентка имеет звание подполковника и работает экспертом Экспертно-криминалистического центра МВД России. Она выпала из окна одной из московских клиник, которая ранее была перепрофилирована под лечение больных с COVID-19.
Сам инцидент произошел 30 мая, госпитализирована женщина-полицейский была неделей ранее. После падения офицер осталась жива, но получила травмы. Сейчас она находится в реанимационном отделении.
В пресс-службе ГУ МВД по Москве и ГУ МЧС по Москве изданию сообщили, что не владеют информацией об этом происшествии.
В начале мая в Воронежской области врач скорой помощи Александр Шулепов выпал из окна больницы, где проходил лечение от коронавируса. Ранее мужчина пожаловался на нехватку средств индивидуальной защиты для медиков. В результате медик попал в реанимацию с тяжелыми травмами, передает Ura.ru
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Комментарии
Происшествия , Видное , Домодедово , Московская область
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