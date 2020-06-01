Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Суд с пятой попытки огласил выводы экспертизы по делу режиссера Серебренникова 

ТАСС и ещё 4 22 минуты назад
Суд огласил выводы экспертизы по делу Серебренникова
Фото: РИА Новости
Мещанский суд Москвы в понедельник огласил выводы третьей комплексной экспертизы по делу о хищениях в "Седьмой студии" режиссера Кирилла Серебренникова. Об этом ТАСС сообщил адвокат Серебренникова Дмитрий Харитонов, не рассказав о сути заключений экспертов.
"Суд сегодня огласил выводы экспертизы. После этого заседание было перенесено на 5 июня", — сказал защитник.
Суд ранее четыре раза переносил заседание в связи с болезнью участников процесса.
Защита в апреле просила о переносе заседания в связи с карантинными мерами до их полного снятия. Это ходатайство судом было отклонено.

Комплексная экспертиза

Третья комплексная экспертиза, выводы которой будут иметь решающее значение для дела, была назначена по инициативе суда. Первая экспертиза, проведенная на стадии следствия, установила факт хищений. Защита поставила ее выводы под сомнение, и судом была проведена вторая экспертиза, которая не обнаружила нарушений закона в действиях "Седьмой студии". После получения результатов второй экспертизы суд отправил дело в прокуратуру, но вышестоящая инстанция вернула его на повторное рассмотрение, в ходе которого была назначена третья по счету комплексная экспертиза.
Видео дня. На Украине создали игру с победившим в войне Гитлером
ТАСС: последние новости
В Петербурге задержали подозреваемых в совращении несовершеннолетних В Петербурге задержали подозреваемых в совращении несовершеннолетних Сотрудников посольства России в Молдавии эвакуировали после сообщения о бомбе Сотрудников посольства России в Молдавии эвакуировали после сообщения о бомбе Все городские службы Подмосковья работают над ликвидацией подтопления в округах Все городские службы Подмосковья работают над ликвидацией подтопления в округах
Комментарии
Происшествия , Кирилл Серебренников , Генпрокуратура РФ , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Алфёрова: Он очень много натворил в этой жизни
Алфёрова: Он очень много натворил в этой жизни
«Путин попал в капкан, который сам и создал»
«Путин попал в капкан, который сам и создал»
США обвинили Россию в краже «Мистралей» у Франции
США обвинили Россию в краже «Мистралей» у Франции
«Коронавирус — это лишь верхушка айсберга»
«Коронавирус — это лишь верхушка айсберга»
Макрон согласился поехать на G7 при одном условии
Макрон согласился поехать на G7 при одном условии
Видео
Опубликовано видео прорыва ПВО «противника» Ту-95МС
00:50
Опубликовано видео прорыва ПВО «противника» Ту-95МС
Армия Войска
Электрические разряды на лобовом стекле Boeing попали на видео
00:26
Электрические разряды на лобовом стекле Boeing попали на видео
Наука и техника В мире
Плывущие на надувном матрасе москвичи попали на видео
00:30
Плывущие на надувном матрасе москвичи попали на видео
Новости Москвы Общество
Опубликовано видео пожаров в столице США
00:24
Опубликовано видео пожаров в столице США
Происшествия В мире
Опубликовано видео перехода экипажа Crew Dragon на МКС
00:22
Опубликовано видео перехода экипажа Crew Dragon на МКС
Наука и техника
Появилось видео с дня рождения DJ Smash
01:04
Появилось видео с дня рождения DJ Smash
Шоу-бизнес
Опубликовано видео наводнения в Подмосковье
01:12
Опубликовано видео наводнения в Подмосковье
Происшествия
Перехват бомбардировщиков США попал на видео
00:59
Перехват бомбардировщиков США попал на видео
Армия
Появилось видео шутки Илона Маска про батут
00:12
Появилось видео шутки Илона Маска про батут
В мире
Опубликовано видео зачистки Миннеаполиса
02:15
Опубликовано видео зачистки Миннеаполиса
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение