Суд огласил выводы экспертизы по делу Серебренникова

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Мещанский суд Москвы в понедельник огласил выводы третьей комплексной экспертизы по делу о хищениях в "Седьмой студии" режиссера Кирилла Серебренникова . Об этом ТАСС сообщил адвокат Серебренникова Дмитрий Харитонов, не рассказав о сути заключений экспертов.

"Суд сегодня огласил выводы экспертизы. После этого заседание было перенесено на 5 июня", — сказал защитник.

Суд ранее четыре раза переносил заседание в связи с болезнью участников процесса.

Защита в апреле просила о переносе заседания в связи с карантинными мерами до их полного снятия. Это ходатайство судом было отклонено.

Комплексная экспертиза