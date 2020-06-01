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Грузовик въехал в толпу протестующих в Миннеаполисе 

ТАСС и ещё 33 1 час назад
Грузовик въехал в толпу протестующих в Миннеаполисе
Фото: Reuters
Грузовик въехал в толпу участников акции протеста в Миннеаполисе (штат Миннесота), вызванных смертью афроамериканца Джорджа Флойда после его задержания полицией. Как сообщило в воскресенье управление общественной безопасности штата, ни один из демонстрантов не был сбит, водитель грузовика арестован.
"Вызывают большое беспокойство действия водителя грузовика на трассе I-35W, спровоцировавшие толпу мирных демонстрантов. Водитель грузовика получил ранения и доставлен в больницу с травмами, не угрожающими жизни. Он арестован. По видимости, никто из протестующих не был сбит грузовиком", — написало управление на своей странице в "Твиттере".
Сотрудники общественной безопасности выясняют, как грузовик оказался на заполненной демонстрантами трассе.
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Происшествия , В мире , Криминал , Миннеаполис
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