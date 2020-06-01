Россиянин рассказал о жестоких пытках ватными палочками

В московском СИЗО №3 пресечена деятельность организованной группы, занимавшейся вымогательством денег у арестантов. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

По данным издания, жалобы поступили на вора-рецидивиста Ахабега Шамилова, являющего «положенцем» (представитель криминальных авторитетов) в СИЗО. Его сообщники из числа сотрудников СИЗО — капитан по имени Гриша и майор Рома изучали финансовые возможности арестантов по материалам личного дела и соцсетям и подсаживали в камеру к Шамилову, который занимался вымогательством.

Одним из потерпевших, который написал заявление о преступлении, признан водолаз-спасатель Андрей Беленин. Он попал в СИЗО 31 января 2019 года по обвинению в контрабанде наркотиков. По его словам, 27 дней из 37-ми, проведенных в одной камере с Шамиловым, к Беленину применялись различные методы принуждения и пыток, чтобы заставить заплатить 500 тысяч рублей. Его жестоко били и засовывали ватные палочки глубоко в уши, чтобы травмировать барабанные перепонки. Вторым потерпевшим стал арестант по фамилии Кучеров, который также после пыток и избиений заплатил полмиллиона рублей вымогателям.

Они называют имена других заключенных, которые заплатили вымогателям из организованной группы в среднем от 200 тысяч до двух миллионов рублей. Также «положенцу» Шамилова помогает «смотрящий» по кличке Алик. Сотрудники СИЗО, замешанные в преступной схеме по выбиванию денег из арестантов и подсаживающих их в «нужную» камеру, не проходят по уголовному деле даже свидетелями.