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Россиянин рассказал о жестоких пытках ватными палочками в СИЗО 

Lenta.ru и ещё 2 51 минуту назад
Россиянин рассказал о жестоких пытках ватными палочками
Фото: РИА Новости
В московском СИЗО №3 пресечена деятельность организованной группы, занимавшейся вымогательством денег у арестантов. Об этом сообщает «Московский комсомолец».
По данным издания, жалобы поступили на вора-рецидивиста Ахабега Шамилова, являющего «положенцем» (представитель криминальных авторитетов) в СИЗО. Его сообщники из числа сотрудников СИЗО — капитан по имени Гриша и майор Рома изучали финансовые возможности арестантов по материалам личного дела и соцсетям и подсаживали в камеру к Шамилову, который занимался вымогательством.
Одним из потерпевших, который написал заявление о преступлении, признан водолаз-спасатель Андрей Беленин. Он попал в СИЗО 31 января 2019 года по обвинению в контрабанде наркотиков. По его словам, 27 дней из 37-ми, проведенных в одной камере с Шамиловым, к Беленину применялись различные методы принуждения и пыток, чтобы заставить заплатить 500 тысяч рублей. Его жестоко били и засовывали ватные палочки глубоко в уши, чтобы травмировать барабанные перепонки. Вторым потерпевшим стал арестант по фамилии Кучеров, который также после пыток и избиений заплатил полмиллиона рублей вымогателям.
Они называют имена других заключенных, которые заплатили вымогателям из организованной группы в среднем от 200 тысяч до двух миллионов рублей. Также «положенцу» Шамилова помогает «смотрящий» по кличке Алик. Сотрудники СИЗО, замешанные в преступной схеме по выбиванию денег из арестантов и подсаживающих их в «нужную» камеру, не проходят по уголовному деле даже свидетелями.
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Происшествия , Громкие уголовные дела , ФСИН
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