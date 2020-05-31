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В Нижегородской области умерли пять пациентов с COVID-19 

РИА Новости и ещё 1 1 час назад
В Нижегородской области умерли пять пациентов с COVID-19
Фото: РИА Новости
Еще 5 пациентов с коронавирусом скончались в Нижегородской области, количество заболевших за сутки выросло до 9,8 тысячи, сообщает пресс-служба правительства региона.
"От коронавируса скончались еще 5 жителей Нижегородской области, число летальных случаев в регионе достигло 98. У погибших течение болезни осложнялось хроническими заболеваниями", — говорится в сообщении.
По состоянию на 31 мая в Нижегородской области подтвержден еще 301 случай заражения коронавирусной инфекцией, в целом верифицированы пробы у 9834 человек.
Более 2,2 тысячи нижегородцев с подтвержденным диагнозом "коронавирус" находятся в больницах, свыше 4,7 тысячи — под наблюдением врачей, 41 человек — в обсерваторах. Отмечается, что у 3779 зараженных — примерно у 40% — заболевание протекает бессимптомно или в легкой форме, поэтому они проходят лечение амбулаторно.
Выздоровели от коронавируса 3695 нижегородцев — это 37,6% от общего числа заболевших в регионе.
По данным на 31 мая, 217 541 человек в Нижегородской области сдали тесты на коронавирусную инфекцию. За последние сутки тестирование прошли 5952 человек.
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Происшествия , Общество , Нижегородская Область
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