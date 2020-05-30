Завершена активная фаза спецоперации в Ингушетии 

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Активная фаза боестолкновения в зоне контртеррористической операции в ингушской Сунже завершена. Об этом сообщает «Интерфакс» в субботу, 30 мая.

Силовики осматривают территорию постройки, в которой укрывались боевики. По данным ТАСС, в оцепленной зоне загорелась мастерская.

Ранее в субботу в Сунженском районе Ингушетии был введен режим КТО после начавшейся перестрелки правоохранительных органов с бандитами. Агентство со ссылкой на информированный источник сообщало о двух боевиках, которые были заблокированы в хозяйственной постройке.

По предварительным данным, среди сотрудников правоохранительных органов пострадавших нет.