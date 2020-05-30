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ФСБ ликвидировала укрывшихся в кафе террористов в ходе спецоперации на Кавказе 

Lenta.ru и ещё 64 1 час назад
ФСБ ликвидировала укрывшихся в кафе террористов
Фото: ТАСС
В городе Сунжа республики Ингушетия в ходе контртеррористической операции (КТО) были ликвидированы два террориста. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Фамилия одного из погибших Оздоев. Они укрывались в кафе «Смак» на улице Демченко, где их заблокировали силовики. Боевики могли быть гражданами Узбекистана, которые работали в одном из цехов по изготовлению мебели, сообщил источник «Интерфакс». В настоящее время территорию проверяют взрывотехники. Среди сотрудников правоохранительных органов пострадавших нет, уточняет агентство. Источник пояснил, что бой с боевиками проходил в помещении кафе, магазина и хозяйственной пристройки.
Ранее 30 мая сообщалось, что по решению начальника республиканского управления ФСБ генерал-майора Сергея Чернышева в Сунже был введен режим КТО после начавшейся перестрелки правоохранительных органов с бандитами. Информированный источник сообщал о двух боевиках, которые были заблокированы в хозяйственной постройке.
Видео с места боестолкновения публикует «112». На кадрах видны изрешеченные стены постройки.
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Происшествия , Сергей Чернышев , ФСБ , МВД , Интерфакс , Республика Ингушетия
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