Конфликт у остановки закончился поножовщиной в Зеленограде

В Зеленограде конфликт у остановки общественного транспорта закончился поножовщиной, пострадавший госпитализирован в множественными ранениями. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Москве.

Так, мужчина 1979 года рождения на остановке общественного транспорта "Парк Победы" во время конфликта нанес не менее двух ударов ножом оппоненту, после чего скрылся.

Правоохранителям удалось задержать злоумышленника в лесопарковой зоне.

По данным ведомства, 29 мая в службу "02" поступило сообщение о ножевом ранении у остановки в Зеленограде. Прибывшие на место полицейские обнаружили 20-летнего мужчину с множественными ножевыми ранениями. Он был доставлен в больницу.

Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.