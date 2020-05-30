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Совладельца «Зимней вишни» обвинили во взяточничестве 

Lenta.ru и ещё 8 40 минут назад
Совладельца «Зимней вишни» обвинили во взяточничестве
Фото: СК РФ
Следственный комитет России предъявил совладельцу кемеровского торгового центра «Зимняя вишня» Вячеславу Вишневскому обвинение во взяточничестве в окончательной редакции. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Вишневский обвиняется в даче взятки в особо крупном размере. По версии следствия, он при посредничестве своего представителя передал взятку в размере семи миллионов рублей начальнику инспекции государственного надзора Кемеровской области Танзиле Комковой, ее сыну Эдуарду Комкову и генеральному директору ООО «ИСК Ресурс» Никите Чередниченко.
Деньги были получены под видом оплаты услуг по проектированию и впоследствии обналичены. Несмотря на нарушения, было выдано разрешение для ввода объекта строительства и реконструкции в эксплуатацию.
В настоящий момент уголовное дело в отношении Вишневского находится на завершающей стадии расследования.
Вишневский был задержан в Польше в марте прошлого года. Тогда же Генпрокуратура направила запрос на его выдачу для привлечения к уголовной ответственности. В марте 2020 гола Польша выдала России совладельца сгоревшего кемеровского торгового центра. Он был доставлен на территорию России в сопровождении спецконвоя.
Пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. При пожаре погибли 60 человек, среди которых 37 детей. Еще 79 человек пострадали. Причиной возгорания стала протекающая крыша — вода залила светильник, из-за чего произошло замыкание. После трагедии возбудили уголовные дела и наказали ответственных должностных лиц. В здании не работала противопожарная сигнализация и эвакуационные выходы.
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Происшествия , Вячеслав Вишневский , Генпрокуратура РФ , СКР , Кемеровская Область
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