Совладельца «Зимней вишни» обвинили во взяточничестве 

Вишневский обвиняется в даче взятки в особо крупном размере. По версии следствия, он при посредничестве своего представителя передал взятку в размере семи миллионов рублей начальнику инспекции государственного надзора Кемеровской области Танзиле Комковой, ее сыну Эдуарду Комкову и генеральному директору ООО «ИСК Ресурс» Никите Чередниченко.

Деньги были получены под видом оплаты услуг по проектированию и впоследствии обналичены. Несмотря на нарушения, было выдано разрешение для ввода объекта строительства и реконструкции в эксплуатацию.

В настоящий момент уголовное дело в отношении Вишневского находится на завершающей стадии расследования.

Вишневский был задержан в Польше в марте прошлого года. Тогда же Генпрокуратура направила запрос на его выдачу для привлечения к уголовной ответственности. В марте 2020 гола Польша выдала России совладельца сгоревшего кемеровского торгового центра. Он был доставлен на территорию России в сопровождении спецконвоя.

Пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. При пожаре погибли 60 человек, среди которых 37 детей. Еще 79 человек пострадали. Причиной возгорания стала протекающая крыша — вода залила светильник, из-за чего произошло замыкание. После трагедии возбудили уголовные дела и наказали ответственных должностных лиц. В здании не работала противопожарная сигнализация и эвакуационные выходы.