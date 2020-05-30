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СМИ: летевший в Москву из Индии самолет вернулся из-за обнаружения коронавируса у пилота 

ТАСС и ещё 3 1 час назад
Самолет не долетел до Москвы из-за COVID-19 у пилота
Фото: Reuters
Лайнер авиакомпании Air India, который вылетел в субботу в Москву для вывоза индийских граждан, застрявших в России из-за пандемии, был вынужден вернуться, поскольку у одного из пилотов обнаружился новый коронавирус. Об этом сообщает телеканал NDTV со ссылкой на источники в руководстве авиакомпании.
"Когда самолет A320, на борту которого не было пассажиров, поскольку он направлялся в Москву, чтобы вернуть застрявших индийцев в рамках миссии "Ванде Бхарат" (операция по возвращению граждан Индии из-за рубежа — прим. ТАСС), достиг воздушного пространства Узбекистана, нашей команде на земле стало известно, что у одного из пилотов оказался положительный тест на коронавирус", — цитирует телеканал источник в авиакомпании.
По его словам, самолету приказали немедленно вернуться. Весь экипаж направлен на карантин. В Москву для возвращения застрявших индийцев будет отправлен другой самолет.
По данным Минздрава Индии, общее количество выявленных случаев заболевания в стране на утро субботы составляет 173 763, число умерших от заболевания достигло 4 971.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди ранее призвал власти всех регионов страны обеспечить соблюдение режима строгой изоляции с 25 марта по 14 апреля. Срок действия ограничений несколько раз продлевался, в последний раз — до 31 мая включительно. Ожидается, что в воскресенье премьер может объявить о продлении мер изоляции.
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Происшествия , Нарендра Моди , ИТАР-ТАСС , Москва
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