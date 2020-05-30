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В Красноярске совершено нападение на инкассаторов 

ТАСС и ещё 15 1 час назад
Нападение на машину инкассаторов произошло в субботу в Красноярске, двое из них госпитализированы с ранениями, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
"Сотрудники полиции ГУ МВД России по Красноярскому краю устанавливают обстоятельства нападения на машину инкассаторов в Кировском районе Красноярска. При совершении преступления два инкассатора были ранены. В настоящее время они находятся в больнице", — сказано в сообщении.
Введен в действие специальный план по задержанию злоумышленников. По тревоге подняты все оперативные службы муниципального управления МВД России "Красноярское". К раскрытию преступления подключились и сотрудники краевого Управления уголовного розыска ГУ МВД России.
Нападение произошло у отделения Сбербанка. Это подтвердили ТАСС в пресс-службе Сибирского банка Сбербанка России.
"Инцидент подтверждаем. В районе 08:12 (04:12 мск) 30 мая на улице Щорса рядом с офисом Сбербанка произошло нападение на инкассаторов банка. Злоумышленники использовали огнестрельное оружие", — сказал собеседник агентства, не сообщив других подробностей инцидента.

О состоянии пострадавших

В пресс-службе регионального Минздрава сообщили ТАСС, что инкассаторы находятся в тяжелом состоянии, их прооперировали.
"Они (пострадавшие) находятся в лечебном учреждении, прооперированы. Находятся в реанимации, состояние пока тяжелое, поскольку прооперированы", — сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести. Также источник в экстренных службах отмечал, что инкассаторы в момент нападения были в бронежилетах.
Источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что инкассаторам стреляли по ногам.
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Происшествия , Видео , Криминал , Минздрав РФ , Сбербанк России , МВД , ИТАР-ТАСС , Красноярск , Красноярский Край
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