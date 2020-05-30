Сообщившего об изнасиловании таксиста отблагодарили 

Все новости на карте

Таксист Дмитрий Филин , спасший девушку от насильников, пожизненно не будет платить комиссию Яндексу . Так компания отблагодарила не растерявшегося в непростой ситуации шофёра. Сообщается, что комиссия составляла 20% с каждой поездки.

Теперь эти деньги таксист будет оставлять себе. Ранее «Рамблер» сообщал, что московскому таксисту Дмитрию Филину в чат написала клиентка, заявив, что ее силой удерживают и насилуют.

Она попросила передать сообщение полиции. Водитель передал сведения о ФИО заказчицы и названный ею адрес в правоохранительные органы . Через час ему позвонили из полиции и поблагодарили за помощь. Выяснилось, что девушку действительно удерживали двое мужчин в Ватутинках, в строительном вагончике.

Преступников задержали, 26-летняя потерпевшая написала заявление об изнасиловании.

Узнав об этом случае, руководство «Яндекс. Такси» пообещало наградить водителя за помощь, оказанную клиентке сервиса.