Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сообщившего об изнасиловании таксиста отблагодарили 

Майк Габриелян и ещё 2 24 минуты назад
Сообщившего об изнасиловании таксиста отблагодарили
Фото: РИА Новости
Таксист Дмитрий Филин, спасший девушку от насильников, пожизненно не будет платить комиссию Яндексу. Так компания отблагодарила не растерявшегося в непростой ситуации шофёра. Сообщается, что комиссия составляла 20% с каждой поездки.
Теперь эти деньги таксист будет оставлять себе. Ранее «Рамблер» сообщал, что московскому таксисту Дмитрию Филину в чат написала клиентка, заявив, что ее силой удерживают и насилуют.
Она попросила передать сообщение полиции. Водитель передал сведения о ФИО заказчицы и названный ею адрес в правоохранительные органы. Через час ему позвонили из полиции и поблагодарили за помощь. Выяснилось, что девушку действительно удерживали двое мужчин в Ватутинках, в строительном вагончике.
Водитель такси помог москвичке сбежать от насильников
Преступников задержали, 26-летняя потерпевшая написала заявление об изнасиловании.
Узнав об этом случае, руководство «Яндекс. Такси» пообещало наградить водителя за помощь, оказанную клиентке сервиса.
Видео дня. Прототип корабля Starship Илона Маска взорвался при испытаниях
Комментарии 7
Происшествия , Дмитрий Филин , Яндекс , МВД
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Самый ужасный опыт в мой жизни»
«Самый ужасный опыт в мой жизни»
«Путин попал в капкан, который сам и создал»
«Путин попал в капкан, который сам и создал»
Звезду «Физрука» обвиняли в двойном убийстве
Звезду «Физрука» обвиняли в двойном убийстве
В крупнейшем борделе мира разразилась катастрофа
В крупнейшем борделе мира разразилась катастрофа
«Достал и засунул каждому в рот»
«Достал и засунул каждому в рот»
Видео
Перехват бомбардировщиков США у границ России попал на видео
00:59
Перехват бомбардировщиков США у границ России попал на видео
Россияне устроили давку из-за дешевых кастрюль и попали на видео
Россияне устроили давку из-за дешевых кастрюль и попали на видео
Нападение на инкассаторов попало на видео
00:23
Нападение на инкассаторов попало на видео
Опубликовано видео затопленного тоннеля в Москве
00:08
Опубликовано видео затопленного тоннеля в Москве
Новости Москвы Общество
Опубликовано видео свалки просроченных лекарств в Подмосковье
01:23
Опубликовано видео свалки просроченных лекарств в Подмосковье
Происшествия
Едва не упавший при взлете с авианосца F-35C попал на видео
00:09
Едва не упавший при взлете с авианосца F-35C попал на видео
Армия
Опубликовано видео пожара в железнодорожной кассе в Москве
00:23
Опубликовано видео пожара в железнодорожной кассе в Москве
Происшествия Новости Москвы
В России отреагировали на заявление Меркель по Крыму
01:19
В России отреагировали на заявление Меркель по Крыму
Политика
В России коронавирусом заразилось 8952 человека
00:11
В России коронавирусом заразилось 8952 человека
Общество
Опубликовано видео взрыва метеорита над Турцией
00:15
Опубликовано видео взрыва метеорита над Турцией
В мире Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение