Раскрыта причина перестрелки в Москвы

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Причиной стрельбы в московском районе Солнцево мог стать конфликт, возникший между работниками супермаркета и посетителями. Инцидент произошёл у дома №16 по улице Богданова.

Как сообщает Telegram-канал «МК», в инциденте участвовали выходцы из среднеазиатских республик. Пострадал только один человек.