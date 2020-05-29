В Москве раскрыли убийство женщины попутчиком в BlaBlaCar 

Светлана Петренко. Расследование уголовного дела в отношении Виталия Чикирева об убийстве женщины в декабре 2018 года завершено. Об этом 29 мая сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) России

«В Главном следственном управлении СК России завершено расследование по уголовному делу в отношении Виталия Чикирева, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «з» ч. 2 ст. 105 («Убийство»), ст. 162 («Разбой»), ч. 1 ст. 166 («Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения»)», — сказала Петренко.

Следствие установило, что в декабре 2018 года Чикирев с целью обогащения преступным путем зарегистрировал на платформе BlaBlaCar два фальшивых аккаунта и забронировал с них три пассажирских места в салоне автомобиля женщины, которая планировала поездку из Москвы в Тулу. В пути мужчина попросил водительницу остановиться у края проезжей части автодороги М-2 «Крым» на территории Серпуховского района, а затем потребовал отдать ему все деньги и ценности. Когда женщина отказалась, мужчина убил ее. Чикирев украл деньги и другое имущество погибшей, а тело женщины вывез в лес. Автомобиль обвиняемый перегнал в Ярославль и оставил на парковке.

В рамках расследования убийства выяснилось также, что Чикирев был причастен и к ряду других преступлений. В ноябре 2018 года он договорился с женщиной, которая выставила объявление на «Авито», о встрече для просмотра квартиры для сдачи. В этой квартире он совершил разбойное нападение на женщину, затем похитил ее имущество. В декабре 2018 года он совершил похожее преступление, в результате которого украл шубу и другое имущество. Причастность обвиняемого к другим преступлениям еще проверяется.