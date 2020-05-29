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Россиянин выстрелил в инструктора на полигоне и покончил с собой 

Lenta.ru 1 час назад
Россиянин покончил с собой на полигоне
Фото: РИА Новости
Об это в пятницу, 29 мая, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).
По данным следствия, инцидент произошел в частном учебном центре по практической стрельбе в Красноармейском районе области. Один из учеников несколько раз умышленно выстрелил в инструктора после чего покончил с собой. СКР возбудил уголовное дело по статье 105 УК РФ («Покушение на убийство»).
В настоящее время проводится комплекс неотложных следственных действий. Будут назначены необходимые судебные экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.
4 июля 2016 года сообщалось, что в тире на северо-западе Москвы, мужчина попытался покончить с собой. В итоге он получил ранение, как и пытавшийся ему помешать инструктор.
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Происшествия , Криминал , СКР
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