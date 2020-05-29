«Брат лез в трусы, отец бил с ноги»

Студентку петербургского вуза Алену Чистякову систематически избивала семья за то, что она жаловалась на домогательства со стороны родного брата. По словам 23-летней петербурженки, родственник начал приставать к ней несколько лет назад, последний такой инцидент случился 8 мая 2020 года. Когда девушка сообщила об этом родителям и другим близким, они стали избивать ее ногами, связывать конечности, а также душить проводом. К расследованию истории уже приступили местные правоохранители.

Правоохранительные органы начали расследование после факту систематического избиения 23-летней петербурженки Алены Чистяковой ее семьей. Об этом сообщила сама девушка на странице в Instagram.

По словам студентки Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения (СПбГИКиТ), история началась несколько лет назад — тогда ее семья собралась на торжество, после чего Чистякова осталась ночевать у своего родного брата Германа. В тот вечер молодой человек стал приставать к родственнице: лез под футболку, в трусы и пытался поцеловать, рассказала девушка в своих соцсетях.

Тогда петербурженке удалось остановить брата — после этого она долгое время с ним не общалась. Однако спустя года, 8 мая 2020 года, семья вновь собралась за городом. «Под утро я не спала и я начала чувствовать, что мой брат трогает меня якобы в шутку. 9 мая у нас произошел конфликт с мамой и уже вечером, когда это переросло во что-то более серьезное, я сказала: „Вы вообще знаете, кого воспитали? Вы вообще знаете, что это за человек? Этот человек приставал ко мне, к вашей дочери“, — вспоминает Чистякова.

В ответ на обвинения брат стал бить ее по голове, пока мать стояла рядом, ничего не предпринимая. „Когда брат засунул мою голову в воду и пытался топить, я убежала“, — рассказала девушка.

После этого она уехала обратно в Санкт-Петербург. Тем не менее 23 мая Чистяковой снова пришлось вернуться на дачу к семье из-за отсутствия еды и денег. Уже в доме с ней заговорила бывшая жена брата: „Тебе никто не верит. Не верит абсолютно никто, даже твоя родная мать, поэтому больше никогда не открывай свой рот в эту сторону“, — сказала женщина, слова которой привела петербурженка.

В этот момент у девушки начали течь слезы — ее отец услышал рыдания и обвинил дочь в истерике. В ярости брат вбежал в дом и, по словам петербурженки, набросился на нее. Следом бывшая жена Германа подошла к лежащей на полу Чистяковой и „начала совать ногти в рану“, которую девушка получила во время падения со скутера.

»В этот момент я дала ей пощечину, сказав, что она тварь. Дальше меня начал бить брат. Я смогла вырваться и забежать в комнату», — сообщила Чистякова.

Она задумалась о самоубийстве — тем не менее в этот момент в комнату вломились родственники. «Меня вытащили на веранду около дома.

В тот момент меня били все: брат избивал ногами по спине, бокам, отец бил меня с ноги по голове и по лицу. Я не видела этого, я только слышала о том, как мой брат говорил ему: „Зачем ты ударил ее с ноги по лицу, у нее же останутся следы“, — рассказала петербурженка.

В этот момент, по словам девушки, родственники стали связывать ее ноги. Бывшая жена брата тем временем наносила удары по лицу пострадавшей.

»Он [брат] сидел на моей спине, я была со связанными ногами и заломанной одной рукой. Удары так и не прекращались, потому что я им сказала, что в этот раз я не буду молчать, и это провоцировало их еще больше. Затыкали рот и нос, чтобы я не могла дышать. Мне били по рту, чтобы выбить мои зубы. Они говорили, что лучше бы я умерла», — вспоминает девушка.

Чтобы избиение прекратилось, петербурженка притворилась, что потеряла сознание. Брат просил родственников не вызывать скорую помощь или полицию, чтобы он не потерял работу. Когда близкие ушли, девушка забежала в дом. «В этот момент я увидела в зеркале свое лицо или, точнее, то, на что оно похоже», — продолжила Чистякова.

Когда семья снова начала ломиться в дверь, девушка взяла телефон и, сфотографировав себя, опубликовала снимок в Instagram — в подписи к посту она попрощалась со всеми друзьями. Студентку спасло то, что через секунду послу публикации фото ей стали звонить товарищи.

После этого родственники стали уезжать с дачи. Единственным, кто остался, был отец Чистяковой — он схватил провод, обмотал вокруг шеи дочери и начал его стягивать, сказав: «Я могу тебя сейчас убить, и никто об этом не узнает».

В итоге за девушкой приехали знакомые и увезли ее обратно в Питер. Сейчас многие люди оказывают петербурженке поддержку — в том числе и материальную, благодаря чему она смогла купить себе лекарства.

Брат Герман утверждает в своих соцсетях, что Чистякова выдумала эту историю, чтобы «хайпануть» на теме домашнего насилия и получить денег. По его словам, родственница много выпила в тот день и стала вести себя неадекватно, а ранение она получила, упав со скутера.

Отметим, что последняя официальная статистика относительно домашнего насилия была обнародована МВД РФ в ноябре 2019 года. По данным ведомства, с января по сентябрь прошлого года в России совершено 15 381 преступление в отношении женщин в сфере семейно-бытовых отношений, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.