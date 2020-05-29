Экс-глава российского города сбежала с миллионами 

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Московский районный суд Нижнего Новгорода заочно арестовал бывшего спикера городского парламента Елизавету Солонченко по обвинению во взяточничестве, передает «Интерфакс»

Следствие установило, что с 2013 года по 2018 год Солонченко неоднократно получала взятки от нижегородских компаний. Общая сумма взяток составила 79 млн 572 тысяч рублей.

В настоящее время Солонченко проживает в Англии. 28 мая экс-глава Нижнего Новгорода была объявлена в международный розыск.

По информации источников «Коммерсанта» , уголовное дело в отношении Елизаветы Солонченко может быть связано с расследованием уголовного дела по контрактам нижегородского Единого центра муниципального заказа, возбужденного в сентябре 2018 года.