Экс-глава российского города сбежала с миллионами 

Московский районный суд Нижнего Новгорода заочно арестовал бывшего спикера городского парламента Елизавету Солонченко по обвинению во взяточничестве, передает «Интерфакс».
Следствие установило, что с 2013 года по 2018 год Солонченко неоднократно получала взятки от нижегородских компаний. Общая сумма взяток составила 79 млн 572 тысяч рублей.
В настоящее время Солонченко проживает в Англии. 28 мая экс-глава Нижнего Новгорода была объявлена в международный розыск.
По информации источников «Коммерсанта», уголовное дело в отношении Елизаветы Солонченко может быть связано с расследованием уголовного дела по контрактам нижегородского Единого центра муниципального заказа, возбужденного в сентябре 2018 года.
Как отмечает «Время Н», Елизавета Солонченко была главой Нижнего Новгорода (спикером парламента) с 21 июня по 20 декабря 2017 года. Она ушла со своего поста в связи с переходом Нижнего Новгорода на «одноглавую» систему управления. После этого Солонченко была одним из замов председателя Гордумы. 26 декабря 2018 года она досрочно сложила полномочия депутата, объяснив свое решение личными причинами.