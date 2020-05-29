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Экс-глава российского города сбежала с миллионами 

Вероника Полынина и ещё 9 1 час назад
Экс-глава российского города сбежала с миллионами
Фото: городская дума Нижнего Новгорода
Московский районный суд Нижнего Новгорода заочно арестовал бывшего спикера городского парламента Елизавету Солонченко по обвинению во взяточничестве, передает «Интерфакс».
Следствие установило, что с 2013 года по 2018 год Солонченко неоднократно получала взятки от нижегородских компаний. Общая сумма взяток составила 79 млн 572 тысяч рублей.
В настоящее время Солонченко проживает в Англии. 28 мая экс-глава Нижнего Новгорода была объявлена в международный розыск.
По информации источников «Коммерсанта», уголовное дело в отношении Елизаветы Солонченко может быть связано с расследованием уголовного дела по контрактам нижегородского Единого центра муниципального заказа, возбужденного в сентябре 2018 года.
Как отмечает «Время Н», Елизавета Солонченко была главой Нижнего Новгорода (спикером парламента) с 21 июня по 20 декабря 2017 года. Она ушла со своего поста в связи с переходом Нижнего Новгорода на «одноглавую» систему управления. После этого Солонченко была одним из замов председателя Гордумы. 26 декабря 2018 года она досрочно сложила полномочия депутата, объяснив свое решение личными причинами.
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Происшествия , Елизавета Солонченко , Интерфакс
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