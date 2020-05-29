Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На западе Москвы произошла стрельба 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 5 30 минут назад
Конфликт со стрельбой произошел в районе Солнцево на западе Москвы, на данный момент устанавливаются обстоятельства инцидента, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.
«Инцидент произошел в районе дома 16 на улице Богданова на западе столицы. По предварительным данным, в ходе конфликта между гражданами один из участников открыл стрельбу, предположительно, из травматического пистолета», — передает ТАСС слова пресс-службы.
Уточняется, что на месте происшествия работает оперативная группа и устанавливается обстоятельства происшествия. Информация о пострадавших пока не поступала.
Ранее Чертановский суд Москвы арестовал первого предполагаемого участника перестрелки, которая в воскресенье произошла на Каширском шоссе на юге Москвы.
Напомним, в воскресенье на юге Москвы произошла перестрелка, в которой пострадал один человек, опубликовано видео инцидента. Причиной перестрелки стал бизнес-конфликт между двумя фирмами ритуальных услуг.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Новый фигурант дела Абызова объявлен в международный розыск Новый фигурант дела Абызова объявлен в международный розыск В Новгородском кремле обрушилась облицовка стены В Новгородском кремле обрушилась облицовка стены Находившаяся на рынке без маски жительница Марий Эл укусила полицейского Находившаяся на рынке без маски жительница Марий Эл укусила полицейского
Комментарии 3
Происшествия , Видео , Криминал , ИТАР-ТАСС , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Министр в Бурятии извинилась перед жителями
Министр в Бурятии извинилась перед жителями
«Скажи, что я дома»: Кадыров опубликовал видео
«Скажи, что я дома»: Кадыров опубликовал видео
В Москве с 1 июня откроются торговые центры
В Москве с 1 июня откроются торговые центры
Россия поставит другим странам тест-системы по коронавирусу
Россия поставит другим странам тест-системы по коронавирусу
Осужденному Вайнштену предъявили очередные обвинения
Осужденному Вайнштену предъявили очередные обвинения
Видео
Опубликовано видео затопленного тоннеля в Москве
00:08
Опубликовано видео затопленного тоннеля в Москве
Новости Москвы Общество
Опубликовано видео свалки просроченных лекарств в Подмосковье
01:23
Опубликовано видео свалки просроченных лекарств в Подмосковье
Происшествия
Едва не упавший при взлете с авианосца F-35C попал на видео
00:09
Едва не упавший при взлете с авианосца F-35C попал на видео
Армия
Опубликовано видео пожара в железнодорожной кассе в Москве
00:23
Опубликовано видео пожара в железнодорожной кассе в Москве
Происшествия Новости Москвы
Опубликовано видео взрыва метеорита над Турцией
00:15
Опубликовано видео взрыва метеорита над Турцией
В мире Наука и техника
Опубликовано видео подготовки ко Дню пограничника
00:30
Опубликовано видео подготовки ко Дню пограничника
Армия
Появилось видео вечеринки на крыше в Москве
00:59
Появилось видео вечеринки на крыше в Москве
Общество
Рысь усыновила котят в зоопарке и попала на видео
01:08
Рысь усыновила котят в зоопарке и попала на видео
Общество
Девушка легла под поезд и попала на видео
01:48
Девушка легла под поезд и попала на видео
Происшествия
Протест против вышки 5G в Дагестане попал на видео
01:18
Протест против вышки 5G в Дагестане попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение