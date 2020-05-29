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ЧП в Тюмени: эвакуированы 200 человек 

Артём Кульша и ещё 13 56 минут назад
ЧП в Тюмени: эвакуированы 200 человек
Фото: РИА Новости
В Тюмени загорелся бизнес-центр «Парус». Об этом в пресс-службе управления Министерства чрезвычайных ситуаций (МЧС) России по Тюменской области сообщили ТАСС.
«Парус», как сообщал «Рамблер», — четырехэтажный деловой центр. Он расположен на улице 30 лет Победы. Его общая площадь составляет 15 тысяч квадратных метров.
Сегодня днем в пресс-службе тюменского управления МЧС сообщили, что крыша «Паруса» загорелась. Согласно предварительной информации, площадь пожара составляет 400 квадратных метров, в результате возгорания никто не погиб, эвакуация персонала центра, более 200 человек, была проведена своевременно, а система автоматического пожаротушения в здании сработала в штатном режиме.
Представитель «Паруса» подтвердил ТАСС, что сотрудники и посетители центра были эвакуированы. Также он сообщил, что в результате возгорания никто не пострадал, а пожар в настоящее время тушат.
Во вторник в поселке Яицкое Волжского района Самарской области загорелись 11 частных домов. В местном управлении МЧС сообщали, что пожар мог возникнуть в результате выжигания сухой травы, возгоранию был присвоен повышенный ранг сложности, его площадь составляла тысячу квадратных метров, в его тушении были задействованы более 60 человек и свыше 10 единиц техники, в результате него никто не погиб и не пострадал, а эвакуация не проводилась.
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Происшествия , МЧС , ИТАР-ТАСС , Тюменская Область , Тюмень
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