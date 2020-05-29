ЧП в Тюмени: эвакуированы 200 человек 

«Парус», как сообщал «Рамблер», — четырехэтажный деловой центр. Он расположен на улице 30 лет Победы. Его общая площадь составляет 15 тысяч квадратных метров.

Сегодня днем в пресс-службе тюменского управления МЧС сообщили, что крыша «Паруса» загорелась. Согласно предварительной информации, площадь пожара составляет 400 квадратных метров, в результате возгорания никто не погиб, эвакуация персонала центра, более 200 человек, была проведена своевременно, а система автоматического пожаротушения в здании сработала в штатном режиме.

Представитель «Паруса» подтвердил ТАСС, что сотрудники и посетители центра были эвакуированы. Также он сообщил, что в результате возгорания никто не пострадал, а пожар в настоящее время тушат.

Во вторник в поселке Яицкое Волжского района Самарской области загорелись 11 частных домов. В местном управлении МЧС сообщали, что пожар мог возникнуть в результате выжигания сухой травы, возгоранию был присвоен повышенный ранг сложности, его площадь составляла тысячу квадратных метров, в его тушении были задействованы более 60 человек и свыше 10 единиц техники, в результате него никто не погиб и не пострадал, а эвакуация не проводилась.