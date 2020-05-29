Репортер американского телеканала CNN и операторская команда, освещающие беспорядки после смерти афроамериканца в Миннеаполисе , были задержаны полицейскими в прямом эфире.

К темнокожему журналисту телеканала Омару Хименесу, который вел прямой эфир, подошли полицейские. Он сообщил, что они находятся в прямом эфире, с ним команда телеканала из трех человек, и сказал полицейским, что они могут просто отойти назад.

Несмотря на это двое полицейских надели на Хименеса наручники, заявив, что он задержан. После того как полиция увела Хименеса, сотрудники также задержали продюсера телеканала и двух операторов.

"Репортер CNN и его съемочная группа были задержаны сегодня утром в Миннеаполисе за выполнение своей работы, несмотря на то что они представились — это явное нарушение их прав, обозначенных в Первой поправке. Власти Миннесоты, в том числе губернатор, должны немедленно освободить трех сотрудников CNN", — говорится в заявлении CNN в Twitter.

Массовые беспорядки в Миннеаполисе продолжаются третий день, люди протестуют против действий полицейских, которые привели к гибели афроамериканца Джорджа Флойда. В ночь на пятницу протестующие сожгли полицейский участок, правоохранителей успели эвакуировать с крыши на вертолете. Очевидцы сообщают в соцсетях, что на месте инцидента отсутствовали бойцы Национальной гвардии, которых губернатор штата Миннесота мобилизовал для подавления беспорядков.

Гибель Флойда вызвала массовые беспорядки в Миннеаполисе и других городах после появления "вирусного" видео его задержания. На записи видно, как полицейские повалили Флойда и надели на него наручники, причем один из офицеров навалился коленом ему на шею. Задержанный сначала несколько раз говорит, что не может дышать, а затем теряет сознание. Флойда госпитализировали, через некоторое время он умер в реанимации.