Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Миннеаполисе задержали репортера CNN, освещавшего беспорядки 

РИА Новости и ещё 5 2 часа назад
Репортер американского телеканала CNN и операторская команда, освещающие беспорядки после смерти афроамериканца в Миннеаполисе, были задержаны полицейскими в прямом эфире.
К темнокожему журналисту телеканала Омару Хименесу, который вел прямой эфир, подошли полицейские. Он сообщил, что они находятся в прямом эфире, с ним команда телеканала из трех человек, и сказал полицейским, что они могут просто отойти назад.
Несмотря на это двое полицейских надели на Хименеса наручники, заявив, что он задержан. После того как полиция увела Хименеса, сотрудники также задержали продюсера телеканала и двух операторов.
"Репортер CNN и его съемочная группа были задержаны сегодня утром в Миннеаполисе за выполнение своей работы, несмотря на то что они представились — это явное нарушение их прав, обозначенных в Первой поправке. Власти Миннесоты, в том числе губернатор, должны немедленно освободить трех сотрудников CNN", — говорится в заявлении CNN в Twitter.
Массовые беспорядки в Миннеаполисе продолжаются третий день, люди протестуют против действий полицейских, которые привели к гибели афроамериканца Джорджа Флойда. В ночь на пятницу протестующие сожгли полицейский участок, правоохранителей успели эвакуировать с крыши на вертолете. Очевидцы сообщают в соцсетях, что на месте инцидента отсутствовали бойцы Национальной гвардии, которых губернатор штата Миннесота мобилизовал для подавления беспорядков.
Гибель Флойда вызвала массовые беспорядки в Миннеаполисе и других городах после появления "вирусного" видео его задержания. На записи видно, как полицейские повалили Флойда и надели на него наручники, причем один из офицеров навалился коленом ему на шею. Задержанный сначала несколько раз говорит, что не может дышать, а затем теряет сознание. Флойда госпитализировали, через некоторое время он умер в реанимации.
Когда эта информация получила широкое распространение, руководство полиции города объявило об увольнении четырех офицеров, которые принимали участие в задержании. В городе прошли акции протеста, сопровождавшиеся вандализмом и пожарами. К расследованию гибели Флойда подключилось ФБР, которое объявило данное дело приоритетным.
Последние новости
Минтруд предложил особые правила увольнений при пандемии Минтруд предложил особые правила увольнений при пандемии Мясников объяснил причины ослабления коронавируса в России Мясников объяснил причины ослабления коронавируса в России Это был трюк. Украина заключила сверхвыгодную сделку с МВФ Это был трюк. Украина заключила сверхвыгодную сделку с МВФ
Комментарии 7
Происшествия , Видео , ФБР , CNN , Миннеаполис
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Москве задержан Сергей Митрохин
В Москве задержан Сергей Митрохин
Скандал с главой Россельхознадзора получил продолжение
Скандал с главой Россельхознадзора получил продолжение
В США родилась странная девочка
В США родилась странная девочка
Ольга Куриленко показала откровенное фото
Ольга Куриленко показала откровенное фото
«Брак является узаконенной проституцией?»
«Брак является узаконенной проституцией?»
Видео
Опубликовано видео затопленного тоннеля в Москве
00:08
Опубликовано видео затопленного тоннеля в Москве
Новости Москвы Общество
Опубликовано видео свалки просроченных лекарств в Подмосковье
01:23
Опубликовано видео свалки просроченных лекарств в Подмосковье
Происшествия
Едва не упавший при взлете с авианосца F-35C попал на видео
00:09
Едва не упавший при взлете с авианосца F-35C попал на видео
Армия
Опубликовано видео пожара в железнодорожной кассе в Москве
00:23
Опубликовано видео пожара в железнодорожной кассе в Москве
Происшествия Новости Москвы
Опубликовано видео взрыва метеорита над Турцией
00:15
Опубликовано видео взрыва метеорита над Турцией
В мире Наука и техника
Опубликовано видео подготовки ко Дню пограничника
00:30
Опубликовано видео подготовки ко Дню пограничника
Армия
Появилось видео вечеринки на крыше в Москве
00:59
Появилось видео вечеринки на крыше в Москве
Общество
Рысь усыновила котят в зоопарке и попала на видео
01:08
Рысь усыновила котят в зоопарке и попала на видео
Общество
Девушка легла под поезд и попала на видео
01:48
Девушка легла под поезд и попала на видео
Происшествия
Протест против вышки 5G в Дагестане попал на видео
01:18
Протест против вышки 5G в Дагестане попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение