Раскрыты детали убийства кубинки в Москве 

У москвича Александра Александрова , подозреваемого в убийстве кубинки, была сообщница, которая знала о преступлении, но не обратилась в полицию. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Как писал «Рамблер», тело 22-летней гражданки Кубы Лаурен Моралис Фернандес 25 мая нашли в районе Фили-Давыдково у мусорного бака. Рядом с девушкой обнаружили ее паспорт. СМИ писали, что девушку держали в заложниках, с ее телефона знакомым рассылали сообщения с требованием заплатить выкуп в 30 тысяч рублей.

По подозрению в убийстве задержали Александрова. Суд арестовал его до 24 июля. Предполагаемой сообщнице Александрова Анастасии Гривковов вменяют похищение и вымогательство.

По данным РЕН ТВ, следователи выяснили, что Александров и Гривкова связали Фернандес, после чего мужчина начал ее избивать. Злоумышленники требовали у нее деньги и угрожали насилием.

По информации следствия, Гривкова знала, что Александров убил девушку и избавился от ее тела, но в полицию не обратилась.