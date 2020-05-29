Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Раскрыты детали убийства кубинки в Москве 

Мария Иванова 1 час назад
У москвича Александра Александрова, подозреваемого в убийстве кубинки, была сообщница, которая знала о преступлении, но не обратилась в полицию. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Опубликовано видео обстоятельств убийства кубинки
Как писал «Рамблер», тело 22-летней гражданки Кубы Лаурен Моралис Фернандес 25 мая нашли в районе Фили-Давыдково у мусорного бака. Рядом с девушкой обнаружили ее паспорт. СМИ писали, что девушку держали в заложниках, с ее телефона знакомым рассылали сообщения с требованием заплатить выкуп в 30 тысяч рублей.
По подозрению в убийстве задержали Александрова. Суд арестовал его до 24 июля. Предполагаемой сообщнице Александрова Анастасии Гривковов вменяют похищение и вымогательство.
По данным РЕН ТВ, следователи выяснили, что Александров и Гривкова связали Фернандес, после чего мужчина начал ее избивать. Злоумышленники требовали у нее деньги и угрожали насилием.
По информации следствия, Гривкова знала, что Александров убил девушку и избавился от ее тела, но в полицию не обратилась.
Комментарии 8
Происшествия , Видео , Александр Александров , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Звезды шоу-бизнеса запросили госпомощь
Звезды шоу-бизнеса запросили госпомощь
Россия напомнила США о выселении индейцев
Россия напомнила США о выселении индейцев
В России рассказали о «залипании» от «Бронебойщика»
В России рассказали о «залипании» от «Бронебойщика»
«Шнур, ты гаденыш и помойник»
«Шнур, ты гаденыш и помойник»
«Ноги моей не будет в этом болоте»: Панин о России
«Ноги моей не будет в этом болоте»: Панин о России
Видео
Опубликовано видео затопленного тоннеля в Москве
00:08
Опубликовано видео затопленного тоннеля в Москве
Новости Москвы Общество
Опубликовано видео свалки просроченных лекарств в Подмосковье
01:23
Опубликовано видео свалки просроченных лекарств в Подмосковье
Происшествия
Едва не упавший при взлете с авианосца F-35C попал на видео
00:09
Едва не упавший при взлете с авианосца F-35C попал на видео
Армия
Опубликовано видео пожара в железнодорожной кассе в Москве
00:23
Опубликовано видео пожара в железнодорожной кассе в Москве
Происшествия Новости Москвы
Опубликовано видео взрыва метеорита над Турцией
00:15
Опубликовано видео взрыва метеорита над Турцией
В мире Наука и техника
Опубликовано видео подготовки ко Дню пограничника
00:30
Опубликовано видео подготовки ко Дню пограничника
Армия
Появилось видео вечеринки на крыше в Москве
00:59
Появилось видео вечеринки на крыше в Москве
Общество
Рысь усыновила котят в зоопарке и попала на видео
01:08
Рысь усыновила котят в зоопарке и попала на видео
Общество
Девушка легла под поезд и попала на видео
01:48
Девушка легла под поезд и попала на видео
Происшествия
Протест против вышки 5G в Дагестане попал на видео
01:18
Протест против вышки 5G в Дагестане попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение