Нарушительница масочного режима укусила полицейского 

Следователи завели уголовное дело на жительницу Марий Эл за нападение на полицейского, который собирался наказать женщину за отсутствие маски в общественном месте, говорится в сообщении, опубликованном на сайте регионального управления следственного комитета

Инцидент произошел 28 мая. Участковый отдела «Мари-Турекский» увидел женщину без маски в очереди на местном продовольственном рынке. Правоохранитель заявил ей, что она совершает административное правонарушение и попытался составить на нее протокол. Однако женщина отказалась назвать свое имя и попыталась убежать.

«Сотрудник полиции догнал ее, злоумышленница с целью воспрепятствования законным действиям представителя власти укусила его за кисть правой руки», — говорится в сообщении.

Следователи квалифицировали произошедшее как «нападение на сотрудника власти» и возбудили в отношении нарушительницы масочного режима уголовное дело. Теперь женщине, если впоследствии суд признает ее виновной, грозит более суровое наказание — вплоть до 5 лет лишения свободы.

Ранее, как сообщал «Рамблер», столичные полицейские задержали 13 человек, которые загорали на крыше одного из московских банков. В отношении каждого из них был составлен протокол о нарушении требований к соблюдению самоизоляции.