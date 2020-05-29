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В Кирове семеро детей заразились коронавирусом в детском саду 

РИА Новости и ещё 3 1 час назад
В Кирове выявили очаг коронавируса в детском саду
Фото: РИА Новости
Семеро детей заразились коронавирусом в детском саду в Кирове, они госпитализированы, сообщает оперштаб региона.
Всего на территории Кировской области зафиксировано 1660 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
"Очаг заражения выявлен в группе детского сада в Кирове, где по результатам тестирования COVID-19 установлен у 7 детей. Они находятся в инфекционных госпиталях. 16 детей, также посещавших группу, помещены на домашний карантин", — говорится в сообщении.
Кроме того, в стационаре Больницы скорой медицинской помощи, во втором терапевтическом отделении которого новая коронавирусная инфекция была обнаружена у пациента, после обследования коронавирус выявили у 44 человек. Все они находятся в инфекционных госпиталях, на изоляции — 131 человек.
"Очаг заражения произошел из-за того, что в учреждении не остановлено оказание помощи в экстренном режиме. Министерством здравоохранения Кировской области пересмотрена маршрутизация пациентов с хирургической патологией. В соответствии с профилями пациенты будут направляться в другие корпуса Больницы скорой медицинской помощи, а также в Кировскую областную клиническую больницу", — говорится в сообщении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Происшествия , Общество , Киров , Кировская Область
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