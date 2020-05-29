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Девушка легла под поезд и попала на видео 

Вадим Дроздов 1 час назад
17-летняя жительница Подмосковья Диана Яшина решила покончить с жизнью и легла на рельсы под приближающийся поезд. Все происходило на железнодорожном участке пути Москва-Дмитров. Машинист электропоезда Игорь Чеканихин издалека увидел лежащего на путях человека и успел остановить состав в нескольких метрах от девушки. Разобраться в ситуации отправился помощник машиниста. Он подошел к лежащей на путях Диане и спросил: "Что случилось?" После это девушка расплакалась и ответила: "Почему вы меня не переехали?"
Все происходящее снимала камера из кабины машиниста. Помощник оттащил девушку от путей, а машинист вызвал наряд полиции, описав ситуацию.
Происшествия , Видео , Московская область
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