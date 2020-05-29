Протест против вышки 5G в Дагестане попал на видео 

Жительницы дагестанского села Новый Чиркей устроили настоящий митинг, протестуя против новой высшки высокоскоростного интернета 5G. Женщины утверждают, что им высокоскоростной интернет совершенно не нужен, и выступают за снос нового сооружения. Представительница протестующих объяснила свою позицию: "У нас здесь не собираются открывать кораблестроение, делать научные открытия, устанавливать связь с космосом". Митингующие при этом общаются со строителями в ультимативной форме: если вышка 5G не будет убрана по-хорошему, то ее обещают просто сжечь собственными силами. Жительницы села наслышаны о вреде 5G и хотят обезопасить себя и свои семьи от "опасного" излучения.