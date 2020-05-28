В полиции Миннеаполиса извинились за гибель задержанного

Глава полиции Миннеаполиса Медариа Аррадондо принес извинения за гибель афроамериканца при задержании, которая спровоцировала массовые беспорядки в ряде городов США

"Я в высшей степени сожалею из-за боли, опустошения и травмы, которую смерть господина [Джорджа Флойда] доставила его семье, его любимым, всему нашему сообществу в Миннеаполисе, и, конечно, по всей стране и в мире", — приводит заявление Аррадондо на пресс-конференции РИА Новости.

Напомним, темнокожий мужчина Джордж Флойд скончался во время задержания из-за чрезмерно жесткого обращения с ним. Роковой момент был снят на камеру очевидцем. Четверо причастных к инциденту полицейских уже уволены, однако ситуация вызвала акции протестов и даже погромы в Миннеаполисе и других городах.