В Подмосковье нашли свалку лекарств от онкологии

Прокуратура Московской области начала проверку по факту сообщений СМИ о найденной под Сергиевым Посадом свалке дорогих просроченных лекарств для онкобольных.

Прокуратура Московской области организовала проверку по информации федерального телеканала об обнаружении под Сергиевым Посадом свалки медицинских отходов, — говорится в сообщении.

Ведомство отмечет, что тонны лекарств были выброшены в поле. Среди них также лекарства для людей с ВИЧ.