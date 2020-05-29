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Свалку просроченных лекарств для онкобольных нашли в Подмосковье 

News.ru и ещё 2 59 минут назад
В Подмосковье нашли свалку лекарств от онкологии
Фото: Сергиев Посад -"Обсудим Оnline"/vk.com
Прокуратура Московской области начала проверку по факту сообщений СМИ о найденной под Сергиевым Посадом свалке дорогих просроченных лекарств для онкобольных.
Прокуратура Московской области организовала проверку по информации федерального телеканала об обнаружении под Сергиевым Посадом свалки медицинских отходов, — говорится в сообщении.
Ведомство отмечет, что тонны лекарств были выброшены в поле. Среди них также лекарства для людей с ВИЧ.
Как ранее писал NEWS.ru, Минздрав Нижегородской области начал расследование после обнаружения прохожими в лесу коробок с вакциной от гриппа. Об этом заявил заместитель губернатора региона Давид Мелик-Гусейнов.
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Происшествия , Минздрав РФ , Московская область
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