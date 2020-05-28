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Журналистов задержали из-за пикета у здания ГУВД Москвы 

News.ru и ещё 6 57 минут назад
Журналистов задержали у здания ГУВД Москвы
Фото: ТАСС
Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов подтвердил факт задержания журналистки радиостанции Татьяны Фельгенгауэр, о своём задержании сообщил и главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов. Пикет у здания ГУВД они устроили в поддержку арестованного на 15 суток журналиста «Новой газеты» Ильи Азара.
Подтверждаю задержание. Одиночный пикет у ГУВД в поддержку арестованного на 15 суток журналиста Ильи Азара. Адвокаты уже в курсе и занимаются, — сообщил РИА Новости Венедиктов.
Как рассказал агентству главред «Медиазоны», его задержали за несколько секунд пикета, заявив, что «нельзя проводить уличные мероприятия». Сергей Смирнов сообщил также, что в автозаке, помимо него и Фельгенгауэр, увезли ещё и журналиста Александра Плющева. В настоящее время журналисты находятся в ОВД.
Как писал NEWS.ru, в центре Москвы полицейские задержали журналиста «Новой газеты» Илью Азара за пикет в поддержку арестованного создателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова. Позже Тверской суд вынес решение о его аресте на 15 суток.
Ранее Тверской суд арестовал второго администратора паблика «Омбудсмен полиции» Игоря Худякова. Задержание Худякова и возбуждение нового уголовного дела связывают с уголовным преследованием автора проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова. Против него также возбудили уже второе дело по той же статье о распространении порнографии. Первое связано с вымогательством.
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Комментарии 1
Происшествия , Криминал , Илья Азар , Владимир Воронцов , Александр Плющев , Сергей Смирнов , Алексей Венедиктов , Татьяна Фельгенгауэр , МВД , РИА Новости , Эхо Москвы , Москва
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