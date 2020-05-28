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У фигурантки дела «Нового величия» Павликовой заподозрили коронавирус 

РИА Новости и ещё 5 1 час назад
У фигурантки дела «Нового величия» заподозрили COVID-19
Фото: РИА Новости
Фигурантка дела "Нового величия" Анна Павликова находится на самоизоляции из-за подозрения на коронавирус, сообщил РИА Новости адвокат Максим Пашков.
"Есть ли диагноз или нет, пока неизвестно. Из-за подозрения она находится дома на самоизоляции, так ей предписано соответствующим должностным лицом", — сказал адвокат.
По его словам, из-за этого Павликова не пришла в Люблинский суд Москвы, который сегодня должен был провести прения сторон. Их отложили на 16 июня. Изначально заседание было назначено на 20 февраля, его переносили по разным причинам, в том числе из-за болезни судьи и пандемии COVID-19.
На данной стадии процесса прокурор должен запросить наказание для подсудимых. После этого очередь выступать перейдет к защите, подсудимые выступят с последним словом, и суд удалится выносить приговор.
Фигурантов этого громкого дела обвиняют в организации и участии в экстремистском сообществе. По версии следствия, они намеревались захватить власть в России путем государственного переворота. Сами фигуранты дела утверждают, что идею создания подобной организации им подсказали внедренные сотрудники полиции и ФСБ.
В рамках уголовного дела арестованы Петр Карамзин, Дмитрий Полетаев, Вячеслав Крюков, Руслан Костыленков, отправлены под домашний арест Анна Павликова, Мария Дубовик, Максим Рощин. Еще один фигурант дела Сергей Гаврилов, находившийся под домашним арестом, смог бежать из России.
Мосгорсуд в начале октября прошлого года отменил приговор одному из фигурантов дела Павлу Ребровскому, изначально заключившему со следствием сделку, но позже отказавшемуся от показаний. Его дело рассматривается повторно в Люблинском суде. Кроме того, в марте прошлого года был приговорен к двум годам условно признавший вину участник организации Рустам Рустамов.
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Комментарии 1
Происшествия , Мария Дубовик , Максим Рощин , Сергей Гаврилов , Анна Павликова , Вячеслав Крюков , Максим Пашков , Рустам Рустамов , Павел Ребровский , ФСБ , Мосгорсуд , РИА Новости , Москва
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