У фигурантки дела «Нового величия» заподозрили COVID-19

"Есть ли диагноз или нет, пока неизвестно. Из-за подозрения она находится дома на самоизоляции, так ей предписано соответствующим должностным лицом", — сказал адвокат.

По его словам, из-за этого Павликова не пришла в Люблинский суд Москвы , который сегодня должен был провести прения сторон. Их отложили на 16 июня. Изначально заседание было назначено на 20 февраля, его переносили по разным причинам, в том числе из-за болезни судьи и пандемии COVID-19.

На данной стадии процесса прокурор должен запросить наказание для подсудимых. После этого очередь выступать перейдет к защите, подсудимые выступят с последним словом, и суд удалится выносить приговор.

Фигурантов этого громкого дела обвиняют в организации и участии в экстремистском сообществе. По версии следствия, они намеревались захватить власть в России путем государственного переворота. Сами фигуранты дела утверждают, что идею создания подобной организации им подсказали внедренные сотрудники полиции и ФСБ