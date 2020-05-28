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У Кремля задержали пытавшегося поговорить с Путиным врача 

Алиса Селезнёва и ещё 2 10 минут назад
В Москве задержали пытавшегося поговорить с Путиным врача
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»
На Красной площади был задержан врач, психическое здоровье которого пошатнулось после начала эпидемии коронавируса. Он хотел донести до президента России Владимира Путина свои мысли о COVID-19. Об этом пишет «Московский комсомолец».
По данным издания, врача очень боялся заразиться, вел себя не совсем адекватно и регулярно ссорился с руководством.
«Родные видели неадекватное состояние, звонили в психиатрические клиники, но без согласия пациента приступить к терапии врачи не могли», — пишет газета.
В итоге три недели назад с ним был расторгнут рабочий контракт.
После чего врач стал вести себя странно, что замечали даже соседи. Он мог часами стоять в подъезде, а два дня назад пропал.
«Оказалось, 27 мая с утра он направился к президенту, чтобы донести до главы государства личные мысли и наблюдения по коронавирусу», — отмечается в статье.
В итоге врач с предварительным диагнозом параноидальная шизофрения был доставлен в областную психиатрическую больницу.
«Рамблер» писал, что к утру 28 мая число случаев коронавируса в России превысило 379 тысяч, 150 993 человека уже выздоровели, 4142 скончались.
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Происшествия , Общество , Владимир Путин , Московский комсомолец
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