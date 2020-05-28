Опубликовано видео скандальных проводов в армию «блогеров» 

Подмосковье после шумной вечеринки задержаны шесть человек. В Чехове компания молодых людей провожала в армию своего товарища с музыкой и стрельбой в воздух. Усмирить золотую молодежь, как их здесь прозвали соседи, приехали полицейские.

К приезду стражей порядка под воздействием выпитых горячительных напитков ребята совсем «осмелели» и стали выяснять отношения с правоохранителями: у одного из них пытались сорвать маску. При этом дебоширы заявляли, что блюстители правопорядка ничего не смогут им сделать. Все это хулиганы снимали на видео, гордо бравируя перед полицейскими количеством своих подписчиков в Instagram, которое на удивление за минуты выросло до 300 тысяч.

В итоге «популярных» блогеров задержали. В отношении устроившего стрельбу завели уголовное дело, все остальные привлечены к административной ответственности.