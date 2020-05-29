На Ямале умерли два пациента с коронавирусом 

Два пациента с подтвержденным COVID-19 скончались за сутки в Ямало-Ненецком автономном округе , одному из них было 28 лет, он страдал диабетом и хронической болезнью почек, сообщила замглавы региона Татьяна Бучкова

"К сожалению, сегодня мы сообщаем вам о двух летальных случаях. Больные проходили лечение в больнице Нового Уренгоя. Женщина 60 лет заболела в середине мая, за помощью обратилась на четвертый день, в стационаре находилась с двусторонней пневмонией. Обследование подтвердило коронавирус. У пациентки в истории болезни также присутствовал ряд хронических заболеваний… Медики боролись за жизнь пациентки, но организм не выдержал, она скончалась", — цитирует Бучкову окружной оперативный штаб.

Она также сообщила, что второму скончавшемуся пациенту новоуренгойской больницы с подтвержденным COVID-19 было меньше 30 лет.

"Это мужчина 28 лет, был госпитализирован 24 мая с диагнозом "двусторонняя пневмония". Сразу был обследован на коронавирус, тест дал положительный результат. Мужчина регулярно получал сеансы гемодиализа по хронической болезни почек. В связи с утяжелением основного заболевания, сахарного диабета, которым он страдал с детства, тяжелое течение коронавирусной пневмонии оказалось для него фатальным", — добавила Бучкова.

Таким образом, по данным властей округа, число летальных случаев, связанных с коронавирусом в ЯНАО, достигло девяти. В целом по Ямалу инфекция подтверждена у 2281 человека, каждый третий уже выздоровел. Количество выполненных тестирований на COVID-19 в автономном округе превышает 115 тысяч.

Режим обязательной самоизоляции в ЯНАО действует до конца мая, при этом глава региона Дмитрий Артюхов ранее сообщил, что в округе снимаются запреты, связанные с пребыванием на улице.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф