На Ямале на 52-ом километре автодороги Обская-Бованенково мост над рекой обвалился прямо под проезжающим по нему грузовиком. Водитель успел выпрыгнуть из кабины и остался жив. Все происходящее снималось на видео. Примечательно, что этот мост был закрыт для проезда 25-го мая. Ветхое сооружение давно не обслуживалось и считалось опасным для проезда. Но несмотря на это, водитель грузовика все же рискнул пересечь реку таким опасным способом. За что и поплатился. Совсем рядом была новая безопасная дорога. Причины, заставившие выбрать водителя опасный путь, неизвестны. В региональном МЧС сообщили, что рухнувший мост ремонтировать, скорее всего, не станут.
Мост обрушился под грузовиком и попал на видео
Происшествия , Видео , МЧС
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