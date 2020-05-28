Появилось видео с кошкой на карантине из-за COVID 

Москве на карантин посадили кошку, у которой выявили коронавирусную инфекцию. Хозяин животного обратился в ветеринарную клинику, кошке сделали тест на COVID-19 и он оказался положительным. Питомца поместили на карантин. Специалисты считают, что шанс передачи коронавируса от животных к человеку маловероятен. А вопрос о постановке домашних животных с коронавирусом на учет остается открытым.

По сути коронавирус у кошек и у людей — это разные вирусы, имеющие одинаковое строение. По симптоматике кошачий коронавирус похож на человеческий. При легком течении болезни появляется усталость, расстройство ЖКТ. А самый тяжелый вариант — это мутация коронавируса FCoV и переход в перитонит.