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Пешеход «протаранил» автомобиль и попал на видео 

Вадим Дроздов 11 минут назад
В Москве на улице Юных Ленинцев пешеход с бутылкой пива перебегал улицу в неположенном месте и то ли не заметил приближающийся автомобиль, то ли ему было все равно. В итоге молодой человек попал под машину. К счастью пешехода заметил водитель и начал экстренное торможение. Но остановить машину полностью до столкновения не удалось. Удалось немного сбавить скорость и изменить траекторию движения транспортного средства, чтобы столкновение произошло по касательной. При столкновении у автомобиля треснуло лобовое стекло, а пешеход как перебегал дорогу, так и побежал дальше. Только пиво выронил.
Происшествия , Видео , Москва
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