В Чехове задержали подозреваемых в стрельбе около дома

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Полицейские задержали в подмосковном Чехове шестерых подозреваемых в стрельбе около жилого дома. Об этом ТАСС сообщила руководитель пресс-службы главка МВД по Московской области Татьяна Петрова.

"В дежурную часть ОМВД России по городскому округу Чехов поступило сообщение о нарушении тишины и стрельбе у одного из домов на ул. Энергетиков. Прибыв по указанному адресу, сотрудники полиции обнаружили группу молодых людей, которые вели себя агрессивно, на неоднократные требования предъявить документы отвечали отказом, а также не подчинялись законным требованиям полицейских. Шестеро молодых людей были доставлены в отдел полиции для разбирательства", — сказала она.

По ее словам, предположительно, выстрелы производились из охолощенного автомата, который сейчас отправлен на исследование.