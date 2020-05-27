Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Чехове задержали шестерых подозреваемых в стрельбе около жилого дома 

ТАСС и ещё 2 1 час назад
В Чехове задержали подозреваемых в стрельбе около дома
Фото: РИА Новости
Полицейские задержали в подмосковном Чехове шестерых подозреваемых в стрельбе около жилого дома. Об этом ТАСС сообщила руководитель пресс-службы главка МВД по Московской области Татьяна Петрова.
"В дежурную часть ОМВД России по городскому округу Чехов поступило сообщение о нарушении тишины и стрельбе у одного из домов на ул. Энергетиков. Прибыв по указанному адресу, сотрудники полиции обнаружили группу молодых людей, которые вели себя агрессивно, на неоднократные требования предъявить документы отвечали отказом, а также не подчинялись законным требованиям полицейских. Шестеро молодых людей были доставлены в отдел полиции для разбирательства", — сказала она.
По ее словам, предположительно, выстрелы производились из охолощенного автомата, который сейчас отправлен на исследование.
"В отношении местного жителя 2001 года рождения возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ ("Хулиганство"). Пятеро граждан будут привлечены к административной ответственности", — заключила Петрова.
Видео дня. Чиновника-хама в Ярославле ждет служебная проверка
ТАСС: последние новости
Троих детей обнаружили в квартире с умершей матерью в Москве Троих детей обнаружили в квартире с умершей матерью в Москве В Астрахани под мостом застрял сухогруз В Астрахани под мостом застрял сухогруз В порту Петербурга задержали 73 тонны контрабандного сыра из Европы В порту Петербурга задержали 73 тонны контрабандного сыра из Европы
Комментарии 3
Происшествия , Криминал , Чехов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эксперт объяснил жест Путина с ручкой
Эксперт объяснил жест Путина с ручкой
Рустам Солнцев опубликовал снимок обнаженной Валерии
Рустам Солнцев опубликовал снимок обнаженной Валерии
Муж с помощью кобры убил жену ради денег
Муж с помощью кобры убил жену ради денег
У Кадырова заметили катетер
У Кадырова заметили катетер
Бузову заподозрили в связи с экс-депутатом Госдумы
Бузову заподозрили в связи с экс-депутатом Госдумы
Видео
Опубликовано видео неудачного запуска ракеты в США
01:58
Опубликовано видео неудачного запуска ракеты в США
Асфальтоукладчики устроили пикник посреди дороги и попали на видео
00:32
Асфальтоукладчики устроили пикник посреди дороги и попали на видео
Чиновник плюнул в россиянина и попал на видео
00:16
Чиновник плюнул в россиянина и попал на видео
Опубликовано видео встречи российского и американского патрулей в Сирии
01:37
Опубликовано видео встречи российского и американского патрулей в Сирии
Десятилетняя девочка обратила грабителя в бегство и попала на видео
00:29
Десятилетняя девочка обратила грабителя в бегство и попала на видео
Опубликовано видео подготовки военной техники к параду Победы
00:54
Опубликовано видео подготовки военной техники к параду Победы
Армия Войска
В столице усилят масочный режим
01:03
В столице усилят масочный режим
Новости Москвы
«Попал в секту»: дочь о насилии Успенского
01:33
«Попал в секту»: дочь о насилии Успенского
Общество
Отказавшийся выйти на лед Байкала маламут попал на видео
00:55
Отказавшийся выйти на лед Байкала маламут попал на видео
Общество
Собянин дал обещание Путину
07:56
Собянин дал обещание Путину
Политика Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение