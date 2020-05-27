Вандалам грозит до пяти лет за шашлык на Вечном огне

Следователи переквалифицировали обвинение кронштадтским вандалам, которые жарили сосиски на пламени Вечного огня, на более тяжелую статью УК РФ . Об этом 27 мая сообщили в пресс-службе ГСУ СКР по Санкт-Петербургу

Ранее ИА REGNUM сообщало, что поздним вечером 24 мая трое молодых людей решили пожарить шашлыки на Вечном огне над Братской могилой рабочих и матросов Кронштадта . После заявления в полицию вандалов задержали, ими оказались две молодые девушки и 36-летний мужчина.

В отношении них было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 214 УК РФ «Вандализм».

"В настоящее время действия указанных лиц переквалифицированы на более тяжкую статью — п. «а» ч. 2 ст. 244 УК РФ «Надругательство над надмогильным сооружением», — отметили в Следственном комитете.

Такие преступления наказываются ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо арестом на срок от трех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до пяти лет.

Дело в том, что на Вечный огонь в Кронштадте горит над Братской могилой рабочих и матросов. Здесь похоронены от 400 до 600 человек — участников и жертв революционных событий первой четверти XX века. В 1974 году на месте братской могилы был поставлен современный памятный знак, выполненный в форме разделённой пирамиды с Вечным огнем в центре.

В ближайшее время подозреваемым будет предъявлено обвинение, а также избрана мера пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.