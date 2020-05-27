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Неизвестный попытался украсть работу Бэнкси из больницы 

News.ru 1 час назад
Неизвестный попытался украсть работу Бэнкси из больницы
Фото: globallookpress.com
В британском городе Саутгемптоне злоумышленник попытался украсть картину анонимного художника Бэнкси, выставленную в больнице. Автор посвятил её врачам.
Неизвестный пришёл в клинику с беспроводной дрелью в руках, одетый в защитный комбинезон, сообщает The Sun. Охрана сразу обратила на него внимание и, связавшись с администрацией учреждения, получила указание наблюдать за ним.
По словам одного из охранников, мужчина пять раз прошёл мимо полотна, оглядываясь по сторонам, чтобы оценить обстановку. В итоге непрошеного гостя попросили покинуть здание.
На картине Бэнкси изобразил ребёнка с игрушкой врача в супергеройском плаще — фигурки классических героев комиксов Супермена и Бэтмена оказались в мусорном ведре. Он назвал работу «Меняющий игру», писал NEWS.ru.
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Происшествия , Саутгемптон
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