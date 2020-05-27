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Опубликовано видео последствий урагана в Кузбассе 

Алевтина Жаркова 51 минуту назад
Минувшей ночью на Кузбасс обрушился ураган: штормовой ветер повредил 150 домов, повалил несколько сотен деревьев. Из-за порванных линий электропередач без электричества остались почти 5000 человек. В Мариинском районе Кемеровской области разбушевавшаяся стихия нанесла урон сотне жилых строений — в деревне Константиновке сильные порывы ветра разрушили кровли у 39 частных домов.
В региональном правительстве заверили, что каждому жителю Кузбасса, пострадавшему от урагана будет оказана помощь. На восстановление разрушенного жилья семьям будут выделены строительные материалы.
Происшествия , Видео
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