Опубликовано видео последствий урагана в Кузбассе 

Минувшей ночью на Кузбасс обрушился ураган: штормовой ветер повредил 150 домов, повалил несколько сотен деревьев. Из-за порванных линий электропередач без электричества остались почти 5000 человек. В Мариинском районе Кемеровской области разбушевавшаяся стихия нанесла урон сотне жилых строений — в деревне Константиновке сильные порывы ветра разрушили кровли у 39 частных домов.

В региональном правительстве заверили, что каждому жителю Кузбасса, пострадавшему от урагана будет оказана помощь. На восстановление разрушенного жилья семьям будут выделены строительные материалы.