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Объявленного умершим россиянина задержали за убийство 

Lenta.ru и ещё 1 14 минут назад
Объявленного умершим россиянина задержали за убийство
Фото: РИА Новости
В Тюменской области за убийство 12-летней давности задержали россиянина, объявленного его родственниками умершим. Об этом в четверг, 27 мая, сообщает Следственный комитет России (СКР).
По версии следствия, 14 июля 2008 года «погибший» приехал в гости к своему другу и партнеру по бизнесу в его загородный дом в поселке Боровский. Там в ходе обсуждения дел между ними произошел конфликт. У подозреваемого возникли имущественные претензии к своему товарищу, которого он расстрелял из гладкоствольного ружья. После расправы ему удалось спрятать тело.
Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту исчезновения мужчины, но раскрыть преступление по горячим следам не удалось. Понимая, что его могут арестовать, подозреваемый скрылся из региона. А в 2015 году по заявлению родственников суд признал его умершим. Однако благодаря слаженной работе следователей он был задержан.
СКР возбудил уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»). Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.
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Происшествия , Криминал , СКР , МВД , Тюменская Область
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