Мать «забыла» о рождении дочери и поплатилась

Жительница Пермского края , утверждавшая, что забыла о рождении дочери, арестована на 10 суток за неуплату алиментов, сообщила пресс-служба управления судебных приставов.

Отдел судебных приставов объявил в розыск 30-летнюю жительницу Уинского района, которая не хотела воспитывать дочь, а также не перечисляла средства на ее содержание. По словам соседей, женщина вела асоциальный образ жизни и бродяжничала.

"Пристав разыскал должницу. За неуплату средств на содержание несовершеннолетнего ребенка ей назначено 10 суток ареста. Она утверждала, что вообще никогда не рожала ребенка. Сотруднику УФСПП понадобилось немало времени, чтобы вернуть женщине внезапно потерянную память", — рассказали в ведомстве.

Позже женщина все же призналась, что в последний раз видела дочь в роддоме, в последующие годы судьбой девочки не интересовалась и не пыталась ее найти.