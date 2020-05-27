Беременная женщина погибла от COVID-19 в Петербурге 

Беременная женщина, зараженная коронавирусом, скончалась в роддоме N18 Санкт-Петербурге , ребенка также не удалось спасти, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главврача учреждения Галины Гриненко.

"Есть одна погибшая беременная женщина У этой женщины была яркая клиническая картина", — сказала руководитель роддома.

В городском комитете по здравоохранению в свою очередь сообщили агентству, что погибшая была приезжей, не состояла на миграционном учете и не находилась под наблюдением врача в течение беременности.

Всего на 27 мая в Петербурге числится 14 463 инфицированных коронавирусом, 4 458 выздоровевших и 158 умерших после заражения.