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В Люберцах в квартире 34-летний мужчина зарезал своего знакомого 

Вести Подмосковья 1 час назад
В Люберцах мужчина напился и зарезал знакомого
Фото: Вести Подмосковья
26 мая в 14:20 в Люберцах в квартире на Октябрьском проспекте с колото-резаными ранами брюшной полости обнаружен труп 39-летнего мужчины. Об этом изданию «Вести Подмосковья» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий за совершённое преступление задержан знакомый убитого — 34-летний мужчина. Преступление он совершил во время совместного распития алкоголя, в ссоре.
26 мая по данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ. Подозреваемый задержан.
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Происшествия , Криминал , МВД , Люберцы
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