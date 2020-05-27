В Люберцах мужчина напился и зарезал знакомого

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26 мая в 14:20 в Люберцах в квартире на Октябрьском проспекте с колото-резаными ранами брюшной полости обнаружен труп 39-летнего мужчины. Об этом изданию «Вести Подмосковья» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий за совершённое преступление задержан знакомый убитого — 34-летний мужчина. Преступление он совершил во время совместного распития алкоголя, в ссоре.

26 мая по данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ. Подозреваемый задержан.